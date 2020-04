Reprodução Instagram, DR

A rainha Isabel II utiliza gestos secretos para enviar sinais à sua equipa. Por exemplo, se estiver a conversar com a matriarca da Família Real Britânica e de repente esta mudar a sua mãe irónica Launer de uma mão para a outra, não é mera coincidência. O que significa? Que quer terminar a conversa consigo.

A DKODING elaborou uma lista de gestos secretos que a rainha de Inglaterra usa para comunicar de forma discreta com a equipa. Além do gesto mencionado em cima, o historiador real Hugo Vickers disse à People que a rainha coloca a mala debaixo da mesa quando está pronta para sair imediatamente. E quando coloca a peça sobre a mesa? É um aviso de cinco minutos para que as damas esperem que ela esteja pronta para sair.

Este não é o único acessório que pode ser usado como um código diplomático. Se Isabel II quiser abandonar a conversa torce o anel do casamento e a equipa intervém.

Ao participar de reuniões oficiais no Palácio de Buckingham, a mãe do príncipe Carlos pode usar uma campainha para que a sua equipa não abra a porta e acompanhe o convidado. Quando a rainha aperta a mão quer dizer que não é para simplesmente ficar a conversar. Significa que quer seguir em frente.