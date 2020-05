Foi esta sexta-feira, 15 de maio, que Bruno Nogueira se despediu temporariamente dos diretos de Instagram que chegaram a milhares de portugueses todos as noites, pelas 23h00, nos últimos dois meses.

No último dia de Como é Que o Bicho Mexe?, o humorista e Nuno Markl percorreram as ruas de Lisboa para ver as luzes de natal nas janelas - desafio proposto por Bruno Nogueira na noite anterior - e eis que a meio do passeio o inesperado aconteceu. O humorista foi surpreendido por Cristiano Ronaldo.

“Só para te mandar um grande abraço”, afirmou o craque português, usando a conta de Instagram da namorada, Georgina Rodríguez, deixando Bruno Nogueira completamente surpreendido.

O momento foi acompanhado por mais de 150 mil pessoas e rapidamente se tornou num dos assuntos mais comentado no Twitter.

