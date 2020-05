Getty/Rui Valido

Cristiano Ronaldo e Cristina Ferreira voltaram a ser eleitos as figuras públicas portugueses com mais notoriedade espontânea. A conclusão é da Marktest, na edição de 2020 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers - que envolveu 1211 entrevistas a pessoas representativas da sociedade portuguesa, no passado mês de fevereiro.

O futebolista ocupa o primeiro lugar da lista, com mais de 51% das referências totais dos inquiridos. Já apresentadora da SIC surge em segundo lugar, reunindo 44,5% das referências espontâneas.

O pódio fica fechado com Manuel Luís Goucha, com 19,1% de referências, seguindo-se Ruy de Carvalho e Herman José, com 10% e 9.6% respetivamente.

Importa referir que no Top 10 figuram ainda personalidades como Rita Pereira, Ricardo Araújo Pereira, Jorge Nuno Pinto da Costa, Mariza e Catarina Furtado.