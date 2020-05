Muito amor e cumplicidade, mas quando se trata de treino, Cristiano Ronaldo também exige que haja rigor. Nas redes sociais, o futebolista português partilhou um pequeno vídeo onde se mostra a treinar com o filho mais velho, que já segue as suas pisadas. Concentrado no trabalho que estão a desenvolver, o jogador afirma: “Não podes falhar nenhum!”.

O estatuto que Cristiano Ronaldo alcançou no mundo do futebol e que o faz ser hoje o Melhor Jogador do Mundo, aos 35 anos, deve-se a anos de dedicação e sempre com um nível máximo de exigência. E é isso que também tenta incutir no pequeno Cristiano, como o próprio já confidenciou em entrevista. "A geração dele [Cristianinho] tem tudo facilitado. quero que ele sofra um pouco, como eu sofri", disse em setembro último durante uma conversa com Piers Morgan, no programa Good Morning Britain.

Cristiano Ronaldo tinha apenas 12 anos quando saiu sozinho da Madeira – deixando toda a família para trás – e rumou a Lisboa com o sonho de se formar na Academia do Sporting. Foi aí que cresceu como futebolista, tendo depois brilhado no Manchester United, depois no Real Madrid e agora na Juventus.