Manuel Luís Goucha foi um dos recentes convidados de Ana Galvão numa conversa descontraída na rúbrica que a locutora tem na Rádio Renascença.

Numa conversa onde falou sobretudo sobre a sua carreira profissional, o apresentador das manhãs da TVI fez questão de mencionar a importância que Cristina Ferreira teve na sua vida não só em termos profissionais mas também pessoais.

"Se há coisa que eu aprendi com a Cristina foi a desconstruir-me. (...) Hoje, levo a sério a minha profissão, mas não me levo a sério a ponto de não brincar e de não gozar comigo próprio", começou por afirmar.

De seguida, acrescentou que o afastamento profissional dos dois não signficou um afastamento pessoal: "Falamos muita vez. Quando não falamos por telefone, enviamos mensagem. Não vale a pena acreditar nas guerras que certa imprensa procura alimentar. Claro que a Cristina é das pessoas mais importantes da minha vida. Trabalhei com a Cristina 14 anos. Vivi mais tempo durante 14 anos com a Cristina do que com o meu companheiro de vida".