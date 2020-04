Recentemente Cristina Ferreira e Joana Barrios viram-se envolvidas num duelo que fez acreditar o público que estas tinham ficado de costas voltadas mas tudo não passou de uma brincadeira.

Num dos mais recentes episódios d'O Programa da Cristina, as duas entraram num duelo sobre quem faria a melhor torta. Uma espécie de competição na cozinha. Entrando na brincadeira, fingiram que estavam algo chateadas com a outra mas não era nada sério.

Como o público acreditou que realmente se pudesse tratar de uma zanga a apresentadora das manhãs da SIC optou por esclarecer o mal entendido na emissão desta terça-feira, 28 de abril.

"As pessoas acharam que estávamos mesmo zangadas", começou por afirmar. "Era uma brincadeira", acrescentou ainda.

De resto quis ainda sublinhar que as competições na cozinha se devem manter já que são feitas de forma saudável.

Fique a conhecer aqui a receita da famosa torta que terá levado à polémica.