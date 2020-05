Foi enquanto falava de uma receita de família que Cristina Ferreira deixou um recado, com humor, à futura namorada do seu filho durante o programa desta segunda-feira, dia 4, na SIC.

Enquanto falava com Rúben Pacheco Correia sobre a receita de Doce da Avó, a apresentadora confessou que este fim de semana a mãe fez uma receita de pão que passa entre várias gerações.

“A minha mãe há de passar-me a receita a mim e eu hei de passar ao meu filho", começa por dizer no vídeo acima. “Pode ser que tenha uma nora jeitosa. Também se não tiver vou-lhe fazer a vida negra. Só para avisar”, comentou em tom de brincadeira. “Não vou nada, por acaso não vou… Só um bocadinho”, disse.

Hoje, a apresentadora voltou a falar sobre as suas oscilações de peso, recordando o problema que sofre devido ao stress.

“Eu já aqui contei que o stress teve aqui uma alteração no meu corpo que faz com que eu não consiga emagrecer quando quero nem as dietas no meu corpo tenham eficácia”, começou por contar. Cristina Ferreira emagreceu rapidamente na semana em que esteve em casa, em isolamento social. Conheça a razão no vídeo abaixo.