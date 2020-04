Instagram

Catarina Manique, uma das concorrentes do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, esteve esta terça-feira, 21 de abril, à conversa com Cristina Ferreira e revelou um pouco da sua história e contou o que a levou a participar na experiência.

A agricultora, de 30 anos, é natural do Fundão e diz que “sempre trabalhou no campo”. Aos 12 anos foi diagnosticada com uma Leucemia Mieloide Crónica e foi submetida a um transplante. Nessa altura teve ainda de lidar com a separação dos pais, mas não se deixou abalar. “Uma pessoa fica sempre triste, mas temos que compreender e ver a realidade, encará-la”, contou.

Catarina Manique revelou ainda que se casou aos 24 anos. A união durou três anos e meio e hoje a jovem garante que, apesar da mágoa que ficou na altura, o assunto está ultrapassado. Veja a entrevista no vídeo abaixo:

A terceira edição de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? estreia no próximo domingo, 26 de abril. Não perca!