Chegou ao fim o namoro de Wênnia Emannuelly e Emanuel Costa. A jovem brasileira e o agricultor de Vilar Seco, Viseu, conheceram-se na segunda edição do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e acabaram por ficar juntos. Fizeram planos para casar e até enfrentaram a perda do primeiro filho em comum, quando Wênnia sofreu um aborto espontâneo. Veja o vídeo abaixo:

Agora, pouco mais de dois meses depois de terem estado à conversa com Júlia Pinheiro para falar de como a experiência traumática os tinha unido, a ex-participante do programa de sucesso da SIC recorreu às redes sociais para anunciar que o amor acabou.

"O que você fez nesse último ano? Você se lembra de tudo? Seus pensamentos, seu corpo, seu relacionamento, suas amizades, sua vida. Você amadureceu? Você refletiu? Você foi feliz? Nós fomos. Muito", começou por escrever.

"Encontrámo-nos numa aventura, onde cada um buscava um porto seguro para sua alma. Iniciámos uma nova vida onde o mundo acompanhou nosso primeiro encontro e foi aí que encontrámos o amor, um no outro. Descobrimo-nos, vivemos muito intensamente tudo que poderíamos, não importa o que fosse. Companheiros, cúmplices, amor de verdade, sabe? Igual àquele dos filmes. E foi, um filme da vida real. Além disso criámos admiração, respeito, mais amor e carinho um pelo outro. Nada foi por acaso. Ninguém passa no nosso caminho por acaso. Mas a vida, né? A vida é uma roda viva. E como ela nos pega de surpresa. Hoje a admiração, respeito, cumplicidade, amor e carinho continuam, mas não mais como um casal", considerou ainda Wênnia Emannuelly.

De acordo com estas declarações da jovem, os dois estão em momentos diferentes das suas vidas: “Eu tenho meus sonhos... Ele tem os sonhos dele. É melhor vivermos por inteiro do que tentar viver de metades. Ainda temos tanto para aprender e descobrir".

Uma vez que a relação foi acompanhada pelo público desde o início e que o casal tem muitos fãs, a candidata a agricultora sentiu que tinha o dever se explicar os motivos da separação. “Hoje deixo essa mensagem para vocês por respeito. Porque compartilhamos nossa felicidade com vocês desde o dia que nos vimos pela primeira vez, até hoje. Vocês sempre deixaram a nossa história muito mais mágica... Precisamos desse tempo que nos demos para descobrir o que está acontecendo nessa fase que todo casal passa. E agora pedimos o mesmo respeito a vocês, nesse momento de intimidade e privacidade que precisamos muito. A vida tem que seguir. E o amanhã? Ahhhh o amanhã nunca saberemos. Só espero e torço muito para que seja o melhor possível para os nossos corações", lê-se ainda na publicação.