João Paliotes é dos agricultores que foi à procura do amor na terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. O candidato alentejano, de 25 anos, recebeu na sua quinta, em Monforte, as jovens, Dalila, Cláudia e Mafalda, e parece que já há uma pretendente que se faz sobressair.

Em conversa com Andreia Rodrigues no programa deste domingo, 3 de maio, João Paliotes confessou: "A Dalila dá assim mais para a brincadeira, às vezes desorienta-me mais a cabeça, há ali uns olhares, umas conversas, umas brincadeiras".

>> Wênnia Emannuelly e Emanuel Costa de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' separam-se <<

Questionado sobre a possibilidade de encontrar o verdadeiro amor no programa da SIC, o jovem agricultor foi evasivo. "Poderá acontecer, também ainda é cedo. Há aqui coisas que podem ter pernas para andar", referiu, acrescentando: "Há uma que me desorienta mais a cabeça quando começa a olhar e a rir-se".