Andreia Rodrigues esteve esta segunda-feira, dia 27, n’ O Programa da Cristina para mostrar uns truques de decoração e falar da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, que estreou este domingo na SIC.

Durante a animada conversa, a apresentadora confidenciou que esta edição “tem finais felizes” e contou ainda uma pequena curiosidade acerca das gravações, que terminaram no início de março. Ao rever as imagens do primeiro programa, do momento em que os agricultores escolhem as pretendentes que querem levar para as suas quintas, Andreia Rodrigues revelou como consegue gravar apesar das baixas temperaturas. “Deixem-me só dizer de um truque da Andreia”, começou por dizer Cristina Ferreira. “Ela estava a dizer: 'Eu quase não mexo os braços porque tenho o casaco cheio de coisas para aquecer'. Porque está muito frio”, completou.

“Deviam estar um ou dois graus quando nós estávamos a gravar aquilo. Uma pessoa a tentar dizer alguma coisa e a tremer de frio. Eu tinha collants vestidas e então tinha aqueles saquinhos quentes atrás, à frente...até no sutiã. É muito difícil, é muito, muito difícil...eu estava realmente com frio”, acrescentou ainda a mulher de Daniel Oliveira.

