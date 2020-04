João Menezes e Tatiana Valério, que se conheceram no programa da SIC, terminaram a relação no verão passado. Tatiana Valério já foi mãe de uma menina, fruto do atual relacionamento. Esta quarta-feira, João Menezes de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ também assumiu um novo amor... e antigo.

A confissão foi dada a Júlia Pinheiro no vídeo acima que pode ver acima. "Não é por estarmos neste isolamento que não continuamos a viver", começa por dizer o agricultor da primeira temporada do programa da SIC.

"No meu caso foi algo muito antigo [que aconteceu]. Uma namorada de há muito tempo e voltámos a encontrar-nos apesar de estarmos neste confinamento. Está a correr muito bem", avançou pela primeira vez.