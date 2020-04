Instagram

Já lá vão sete semanas que Cristiano Ronaldo, a companheira, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos do futebolista, Cristiano, Eva, Mateo e Alana, se instalaram na Madeira. O que inicialmente deveria ser um curto período para acompanhar de perto a evolução clínica da mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC isquémico a 3 de março, acabou por se transformar num longo período de quarentena imposta pela Covid-19.

Aconselhado pela Juventus, o craque português já não regressou a Itália, o país europeu onde a pandemia mais se fez sentir, sem que os hospitais conseguissem dar resposta a tantos pedidos de ajuda. Instalou-se, então, em família na sua terra natal. Até saber que mãe estava completamente fora de perigo e já depois desta ter recebido alta médica ficaram todos no mesmo prédio, incluindo os seus irmãos, Katia, Hugo e Elma, e os sobrinhos.

Contudo, há cerca de duas semanas, CR7 mudou-se para uma vivenda de luxo apenas com Georgina e os quatro filhos e, na semana passada, a imprensa italiana avançou com a possibilidade do futebolista regressar a Turim para iniciar um novo período de isolamento social antes de recomeçarem os treinos e os jogos à porta fechada.

Isso acabou por não acontecer, já que Ronaldo continua na ilha, mas a necessidade de estar agora mais isolado para poder regressar ao trabalho assim que possível pode explicar a mudança do prédio para a vivenda, onde os contactos se limitam essencialmente à namorada e aos filhos. Este afastamento poderá depois permitir à família regressar a Itália em segurança, minimizando os riscos de contágio.

Mas este tempo inesperado que tem passado na Madeira também permitiu a Cristiano Ronaldo fazer algo que não acontecia há largos anos: passar várias semanas seguidas na sua terra natal. De facto, o melhor jogador do mundo deixou a ilha ainda no início da adolescência para rumar a Lisboa, onde se forma no Sporting Clube de Portugal. Seguiu depois da Manchester, Inglaterra, para Madrid, Espanha, e agora vive em Turim, Itália.

No Instagram, o futebolista posou junto de uma fotografia panorâmica do Funchal à noite e escreveu: “Nunca te esqueças de onde vens 🙏 Lar doce lar 💙”.