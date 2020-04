Instagram

A sobrinha mais velha de Cristiano Ronaldo volta a dar que falar. A filha de Elma Aveiro festejou o seu 21.º primeiro aniversário no passado dia 17 de abril e, apesar de todas as recomendações de isolamento social para prevenir a propagação do novo coronavírus, não hesitou a reunir a família no prédio de luxo do craque madeirense. Espreite o vídeo abaixo:

“Péssimo exemplo, pois o Cristiano não está em quarentena com vocês. Não adianta fazer publicações a pedir às pessoas para ficarem em casa e não aglomerar se vocês não fazem o mesmo. Hipocrisia”, comenta um internauta. “Apesar de ser figura pública não lhe dá o direito de quebrar o distanciamento social que nos foi imposto”, acrescenta outro, entre muitos comentários em tom de crítica por não estarem a ser cumpridas as normas de prevenção amplamente difundidas pela Direção-Geral de Saúde.

>> DEPOIS DE DURAS CRÍTICAS, SOBRINHA DE CRISTIANO RONALDO RESPONDE À LETRA NAS REDES SOCIAIS

Embora tenha evitado entrar em troca direta de palavras com os seus seguidores, Alicia Aveiro escolheu para o vídeo das comemorações uma legenda que responde a todas as críticas. “Quando se faz a quarentena em família ainda dá para celebrar muito bem o aniversário”, começou por escrever, acrescentando depois um agradecimento especial ao clã Aveiro: “Obrigada, sempre juntos”.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem estado na Madeira a cumprir a quarentena, uma vez que o campeonato italiano de futebol também tem estado parado. Contudo, se ainda não o fez, deverá regressar muito em breve a Turim para cumprir um período de isolamento de 14 dias antes de retomar os treinos com a equipa italiana. Embora não haja certezas, especula-se que Georgina Rodríguez e os quatro filhos do internacional português permanecerão na ilha até a situação em Itália acalmar. Saiba mais aqui!