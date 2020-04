Depois de se mostrar ao lado dos irmãos no prédio de luxo que tem no Funchal, Madeira, Cristiano Ronaldo terá saído do apartamento para uma nova vivenda de luxo com os filhos e Georgina Rodríguez.

Segundo o Correio da Manhã, a nova vivenda no Caniçal estará a ser arrendada por quatro mil euros por semana e tem cinco quartos, ginásio, piscina e sala de jogos. "Ele sentia que precisava de espaço, que estava a sufocar dentro daquelas paredes e ali tem um amplo jardim. E claro, mais privacidade. Está muito habituado a uma vida reservada e estar com toda a família não é a mesma coisa", diz uma fonte ao jornal.

Reprodução Correio da Manhã, DR