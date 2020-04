Robert Kamau

A pandemia do novo Coronavírus está a levar a que muitas empresas despeçam os seus funcionários.

Victoria Beckham está a ser arrasada nas redes sociais depois de despedir funcionários da sua empresa, apesar de ter uma fortuna avaliada em mais de 380 milhões de euros, avança o Daily Mail.

Victoria Beckham admite que nunca se sentiu bonita

A antiga Spice Girl, que tem também uma coleção de malas no valor de 1 milhão e 700 mil euros, dispensou 30 membros do staff, que vão receber o auxílio do governo britânico estipulado em 80% dos seus salários até retomarem as suas atividades.

Nas redes sociais gerou-se uma onda de polémica que critica o facto da designer se estar à aproveitar das ajudas do governo ao invés de usar a sua fortuna para pagar aos trabalhadores.

Victoria Beckham sobre a maternidade: "Quando tens quatro filhos, aceitas as mudanças no teu corpo"

Recorde-se que Victoria e David Beckham compraram recentemente uma mansão em Miami no valor de 23 milhões de euros.

VALERY HACHE