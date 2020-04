Pascal Le Segretain

David Beckham está em isolamento social, com a família, por causa da pandemia da Covid-19, mas parece que o antigo jogador de futebol decidiu fazer um pouco de exercício ao ar livre e registou o momento em vídeo.

Na sua conta oficial do Instagram, o marido de Victoria Beckahm partilhou o momento em que foi correr para um parque. "Tenho estado em casa como muitos de vocês a tentar ocupar-me com a família. Temos tanta sorte de aqui em Inglaterra podermos sair à rua para fazer ezercício. Correr ajuda-me a manter o meu corpo e cabeça saudável nestes momentos. As pernas vão estar doridas amanhã mas sabe bem", pode ler-se na legenda.

