Victoria e David Beckham tem motivos para celebrar. O filho mais velho do casal, Brooklyn Beckham, celebra esta quarta-feira, dia 4 de março, 21 anos.

Para assinalar a data especial, o casal partilhou nas redes sociais imagens inéditas do jovem, acompanhadas pelas respectivas declarações de amor ao filho.

"Há 21 anos, a alma mais bonita chegou ao mundo e mudou as nossas vidas para sempre. Sensível, querido, bondoso, engraçado, tu és o nosso tudo", pode ler-se na mensagem da designer.

"Parabéns pelos 21 anos meu rapaz. O que é que eu posso dizer mais além de que te tens tornado no mais bonito ser humano e me deixado orgulhoso... Tu és bondoso, apaixonado e carinhoso e como pai isso é o que esperamos ver num filho (...) Amo-te, tem o melhor dia porque mereces", pode ler-se na legenda que David Beckham escreveu a acompanhar uma imagem antiga do filho.

