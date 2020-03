Reprodução Instagram, DR

Victoria Beckham está de quarentena com a família, por causa do surto do novo Coronavírus, no entanto há um elemento que não está presente: o filho mais velho, Brooklyn Beckham.

A designer revelou através das rede sociais que o filho nem se encontra em Inglaterra, há semelhança do resto dos irmãos, uma vez que estava a estudar nos Estados Unidos e acabou por lá ficar de quarentena.

"Todos estamos com saudades do Brooklyn, enquanto ele continua em isolamento nos Estados Unidos", contou numa storie partilhada na sua conta oficial de Instagram.

Recorde-se que Victoria e David Beckham são ainda pais de Romeo, de 17 anos, Cruz, de 15 e Harper, de oito.

Stephane Cardinale - Corbis