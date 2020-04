Getty Images

Jane Goodall, amiga de Harry de Inglaterra, acredita que o príncipe vai deixar de caçar por causa de Meghan Markle. De acordo com o The Guardian, a antropóloga britânica revela que a duquesa não é fã do desporto e diz ainda que Harry está com dificuldades a habituar-se à saída do Reino Unido.

Harry quer cumprir desejo da mãe

Numa entrevista à Radio Times, Jane revelou que Harry e William são "campeões do mundo natural", excepto que caçam. Um hábito que a antropóloga acredita vai parar "porque a Meghan não gosta de caça".

Recorde-se que Harry e William foram alvo de várias críticas no passado por causa do seu hobby da caça.

