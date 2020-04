Durante este período de isolamento social, Cristiano Ronaldo tem partilhado nas redes sociais como se tem ocupado. Entre algumas brincadeiras os treinos são uma das suas grandes ocupações.

No entanto, o craque não parece gostar de treinar sozinho. E, no último vídeo que publicou nas redes sociais, mostrou-se em companhia especial. A namorada, Georgina Rodríguez, aceitou o desafio do namorado para fazer uma breve corrida numa rampa bem íngreme.

"A lebre e a tartaruga", disse a jovem espanhola entre risos, depois de fazer um esforço bem maior que o namorado para correr aquela distância. Ora verifique no vídeo abaixo.

Os dois mostraram-se divertidos e ativos durante este período de quarentena.