Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez viajaram de Itália para a Madeira, pouco depois de ter sido conhecido o primeiro caso de Covid-19 na Juventus. O casal está cumprir quarentena voluntária juntamente com os filhos no arquipélago português, mas ainda assim decidiu abrir um pequena exceção.

Este sábado, 28 de março, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foram fotografados a passear, descontraídos, pelas ruas do Funchal na companhia de dois dos quatro filhos do jogador, Alana Martina e Mateo.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a namorada do craque é vista nas ruas da capital madeirense, desde que está a cumprir isolamento social com a família devido ao surto do novo coronavírus. Segundo o jornal A Marca, recentemente, Georgina terá aproveitado fazer compras, rodeada de elementos de segurança privada (saber mais aqui).