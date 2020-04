Reprodução Instagram, DR

A atitude de Cristiano Ronaldo perante a pandemia mundial tem sido altamente elogiada.

O craque e o empresário Jorge Mendes, ofereceram-se para fornecer o equipamento necessário a duas unidades de cuidados intensivos no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) e uma ala do Hospital de Santo António, no Porto.

Desta vez, juntaram-se a uma iniciativa que pretende doar ao Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, uma central de monitorização para a Unidade de Cuidados Intensivos.

A iniciativa foi organizada pelo Vitória Sport Clube.

Quem já se mostrou bem orgulhosa desta atitude do jogador de futebol foi a namorada, Georgina Rodríguez, ora recorde aqui.