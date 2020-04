Axelle/Bauer-Griffin

Esta quarta-feira, dia 8 de abril, a Forbes revelou a sua lista anual de bilionários e Kylie Jenner continua a ser a mais jovem empresária bilionária de sempre, aos 22 anos.

A socialite renova assim o "título" conquistado em 2019, tudo porque em janeiro deste ano, Kylie vendeu 51% da sua marca de cosmética pelo valor de cerca de 552 milhões de euros.

Recorde-se que Kylie é mãe de Stormi, fruto da relação com Travis Scott. A socialite é ainda a 6ª pessoa mais seguida no Instagram, com um total de 169 milhões de seguidores. À semelhança de Kim Kardashian, Kylie recebe ainda milhares de euros por cada publicação patrocinada, no Instagram.

