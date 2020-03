1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Kendall Jenner está de quarentena por causa do surto do Coronavírus. Fechada em casa, a manequim fez uma publicação nas redes sociais onde recordou alguns bons momentos vividos com os seus amigos mais chegados.

"Tenho saudades dos meus amigos. Quanto mais depressa fizermos quarentena, mais depressa podemos conviver com as pessoas outra vez", pode ler-se na legenda de uma galeria de imagens raras da modelo com alguns amigos.

Kendall não é o único membro do clã Kardashian a apelar para que as pessoas fiquem em casa. Também nas redes sociais, Kim, Khloé e Kylie têm pedido aos fãs para se manterem resguardados.