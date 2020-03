Theo Wargo

Kylie Jenner e Travis Scott terminaram o namoro em outubro de 2019, depois de dois anos juntos e uma filha em comum, Stormi. Agora, cerca de cinco meses depois da separação, a socialite e o rapper reataram a relação.

De acordo com vários meios de comunicação, o casal está novamente junto desde fevereiro, no mês em que a filha de ambos celebrou dois anos.

"O casal teve sempre respeito e amor um pelo o outro mas foi preciso uma pausa no ano passado porque os dois tinham demasiadas coisas a acontecer. Não se conseguiam focar realmente no que fazia a relação funcionar", começou por dizer uma fonte ao Entertainment Tonight. "Apesar dos dois continuarem com vidas atarefadas, já estão a saber gerir melhor e, no fim de contas, o casal está contente por ter a família junta de novo", rematou.

