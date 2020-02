Este sábado, 1 de feveiro, a filha de Kylie Jenner e Travis Scott completa 2 anos de idade.

Claro que, como mãe babada que sempre mostrou ser, Kylie não quis deixar passar a data em branco e fez uma publicação na sua conta de Instagram onde reuniu alguns momentos com a filha ao longo destes dois anos. Recorde que com esta idade, Stormi faz as delícias dos seguidores e fãs de Kylie.

"E do nada ela já tem 2 anos. Parabéns à minha Stormi. 1 de fevereiro, 17:43 - o momento em que a minha vida mudou para sempre. Fomos feitas uma para a outra, stormiloo".

Veja a galeria abaixo para ficar a conhecer os momentos que a socialite quis destacar neste dia tão especial.

