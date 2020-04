Esta terça-feira, dia 7, Júlia Pinheiro recebeu João Moleira no seu programa das tardes da SIC. O jornalista falou sobre a mortedo pai numa conversa que emocionou a apresentadora que também sofreu a mesma perda.

"Soube que o meu pai tinha falecido às 08h45. Eu estava no ar e faltava 1h15 para acabar [o jornal das manhãs da SIC Notícias]. Fui até ao fim. Não disse a ninguém", disse o jornalista, que foi informado através de uma mensagem do telemóvel enviada pela irmã.

"Agora deste cabo de mim", no vídeo acima, visivelmente emocionada. "Agora fizeste-me chorar porque o meu pai... Eu fazia a tarde no canal da concorrência. No final da emissão o meu marido ligou-me e disse: ‘É hoje, vem’. E ele esperou [por ela antes de morrer]. Não imagino se seria capaz de fazer aquilo que tu fizeste", explica a apresentadora.