Blaya esteve em direto no Instagram com Tiago Paiva, numa conversa onde acabou por revelar alguns pormenores da sua vida amorosa e sexual.

Para além de assumir a sua bissexualidade, revelou ainda estar novamente apaixonada e a viver uma relação amorosa.

A dado momento da conversa, Tiago pergunta se a artista já teve relações amorosas com alguém dominante, ao que esta responde "Sim, já estive com mulheres que eram", acabando assim por assumir que se sente atraída por pessoas do mesmo género - ora veja no vídeo abaixo.

Durante a conversa revelou também que está novamente apaixonada e, de momento, a viver uma relação amorosa com um rapaz de 24 anos.

"Eu tenho 32 e ele 24. Gosto de babies", assumiu entre risos.

Sem qualquer problema em falar abertamente sobre a sua sexualidade, confessou como tem vivido a relação durante este isolamento social: "O meu namorado vem semana sim, semana não. Então, na semana que ele vem, é aproveitar. Por norma, nesta quarentena, fazemos na casa de banho e não acordamos [a Lau]".

