Instagram

Chegou ao fim a relação de Blaya com Pedro Russo. Uma publicação do agora ex-companheiro da artista no Instagram lançou a dúvida e a própria confirmou ao famashow.pt que estão separados. Não quis, no entanto, adiantar mais pormenores.

Instagram

Já Pedro Russo deixou um longo texto na referida rede social. “Meditação é o que eu aconselho a todas as pessoas que estejam a passar alguma fase mais complicada. A mim ajudou ajuda e vai-me ajudar a ultrapassar esta dor gigante que ainda existe dentro de mim depois de ter perdido tudo o achava que estava a construir”, começou por escrever, mostrando-se abalado com a separação.

Instagram

“Mas pronto tenho a minha filha que é o mais importante para mim e o que me faz sorrir apesar de que o que eu mais queria era lhe dar uma família unida e completa. Tenho que agradecer bastante aos meus pais e a minha irmã que sem eles era tudo muito mais difícil. E deixo um conselho da minha aprendizagem não se agarrem muito emocionalmente a ninguém protejam-se sempre! O universo quer-nos no sítio onde ele quer nós estejamos e não há hipótese nenhuma. 🙏🏼”, concluiu.

Instagram

Blaya e Pedro Russo são pais de Aura – que tratam por Lau -, de dois anos.

Recorde-se que, recentemente, a cantora decidiu melhorar a sua imagem e submeteu-se a uma cirurgia estética ao peito. Depois disso, gerou polémica ao posar em topless com Conan Osíris a segurar-se nas ‘maminhas’. Embora não se soubesse na altura, tudo leva a crer que já estivesse separada de Pedro Russo, uma vez que as últimas publicações em que aparecem juntos no Instagram remontam ao final de setembro. A fotografia deu que falar nas redes sociais e os fãs questionaram-na acerca da reação do companheiro, que acabou por ‘responder na mesma moeda’. Saiba tudo aqui!