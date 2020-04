Instagram

Num dia especial para si e para a sua família, Sara Norte deixou uma mensagem emotiva nas redes sociais. “Hoje faço 35 anos! Tinha prometido a mim mesma que nunca mais passaria um aniversário longe da minha família, mas este ano vai ter que ser assim por motivos de força maior... as saudades dos meus são muitas, mas mesmo assim temos a sorte da tecnologia encurtar distâncias. Estes últimos dias tenho andado mais nostálgica e pensativa, mas tenho tentado contrariar isso com todas as minhas forças porque sei que não é o melhor para mim”, começou por escrever a atriz que brilhou no papel de branca na série de sucesso da SIC Golpe de Sorte.

“Mais um ano que passa: são 35 anos nem sempre vividos da melhor forma, já com algumas vivências no lombo mas SEMPRE com muita esperança no Futuro! (O tempo passa a voar! Quando era miúda e me diziam isso não acreditava, mas agora tudo mudou). Normalmente neste dia faço de tudo para manter a cabeça ocupada porque hoje faz também precisamente 8 anos que tive a oportunidade de poder abraçar a minha mãe pela última vez, mas este ano vou ter que viver as coisas como são e aprender a lidar com alguns sentimentos”, acrescentou, lembrando o último encontro com Carla Lupi, cujo aniversário da morte se assinala daqui a três meses. A atriz, que foi casada com Vítor Norte, perdeu a luta contra um cancro no pulmão no final de julho de 2012. Nessa altura, Sara Norte estava presa em Algeciras, sul de Espanha, depois de ter sido apanhada com droga numa viagem de regresso de Marrocos. A jovem não obteve autorização para ir ao funeral da mãe, para lhe prestar uma última homenagem e não esconde que isso ainda a magoa.

Mas neste ‘aniversário em tempos de pandemia’, o que Sara Norte mais queria era mesmo “reunir os meus amigos e família para podermos celebrar o amor, a resistência e a união”. “Até lá resta-me cantar os parabéns por videochamada com a minha família e ser agradecida por poder estar com o meu Vasquinho e com os nossos patudos (e ter fé que isto tudo vai passar). Amanhã quando acordar vou fazer o bolinho de chocolate que é uma receita da minha mãe, ficar com o ‘coração quentinho’ e viver mais um dia… Aliás contar menos um dia até podermos ser livres outra vez, vivermos sem medo e podermos estar com todos os que amamos.❤️”, conclui.

