Anadolu Agency

Dez dias depois de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus, Boris Johnson foi hospitalizado para novos exames, conforme avançam os seus serviços.

"A conselho do seu médico, o primeiro-ministro foi internado no hospital para exames esta noite", indicou o porta-voz de Downing Street num comunicado este domingo, 5 de abril.

"Esta é uma medida de precaução, uma vez que o primeiro-ministro continua a apresentar sintomas persistentes de coronavírus dez dias após o teste positivo", acrescenta a nota.

Recorde-se que o primeiro-ministro britânico havia testado positivo para o novo coronavírus em 27 de março e permaneceu isolado desde então na sua residência oficial em Londres.

De salientar que a noiva de Boris Johnson,Carrie Symonds, grávida do primeiro filho do casal, que durante uma semana teve com sintomas compatíveis com o novo coronavírus, embora não tenha sido submetida a um teste de despistagem.