O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, está infectado com Covid-19. Quem avançou com a notícia foi o próprio, através da sua conta no Twitter. Ora veja o vídeo abaixo.

"Nas últimas 24 horas desenvolvi sintomas e testei positivo para coronavírus. Estou neste momento em isolamento mas irei continuar a liderar as respostas do governo via vídeoconferência enquanto lutamos contra o virus. Juntos venceremos isto", pode-se ler no tweet que escreveu.