A seguir as recomendações das autoridades de saúde e do Governo devido ao surto do novo coronavírus, Pedro Teixeira está a cumprir quarentena voluntária e tal como muitos portugueses também alterou a sua rotina.

Em entrevista a Fátima Lopes, via videochamada, no programa A Tarde é Sua, na TVI, o ator contou começou por contar como tem ocupado o tempo.

“Vou tentando criar as minhas rotinas de treino, tentar cozinhar, vou tendo mais tempo para os meus amigos (…), tem sido um ponto positivo nesta quarentena", referiu.

Já no que diz respeito aos familiares, Pedro Teixeira revelou alguma preocupação com a irmã, que é profissional de saúde.

"A família está bem, estou um bocadinho preocupado com a minha irmã, que é enfermeira, que trabalha 10 horas e está mais duas a desinfetar-se quando chega a casa… porque de resto estamos todos bem, estamos tranquilos, a única coisa que nos deixa mais apreensivos é o facto de não sabermos quando é que isto termina, esta incerteza do futuro”, lamentou.