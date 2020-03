Reprodução Instagram, DR

Sara Matos e Pedro Teixeira continuam em casa, a seguir as recomendações de isolamento social da Direção-Geral de Saúde, mas os momentos divertidos não faltam. Esta segunda-feira, 23 de março, a atriz da SIC partilhou no Instagram um vídeo de uma tentativa de pregar uma partida ao namorado. Mas, pelo que se pode ver, as coisas acabaram por não correr como planeado e foi a própria Sara Matos quem acabou apanhada.

A atriz começa por explicar ao companheiro que vão fazer um ‘desafio de casal’ e pega num recipiente, que enche de água, e, com a ajuda de uma vassoura, segura-o junto ao teto. O objetivo de Sara Matos era que Pedro Teixeira a substituísse e ficasse ele a segurar, mas isso não aconteceu. "Tu não me apanhas. Agora, ficas aí. [...] Pensavas que me apanhavas? Não deixes cair a água, porque depois tens de limpar isso tudo", diz o ator e apresentador da SIC entre risos.

VEJA O VÍDEO: