Com o panorama atual devido ao coronavírus também as figuras públicas se têm resguardado, mantendo-se em em casa.

Cláudia Vieira aproveitou o momento para confessar que para a filha mais velha, Maria, este está a ser um momento tranquilo já que adora estar em casa.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, onde partilhou uma fotografia da cara da filha, a atriz escreveu: "A Maria adora estar em casa e por isso ganhou o troféu da mais bem disposta por aqui!!! “Tá-se bem” é o mote da garota ✌🏼 bom para ela e para nós, que sempre nos vai ajudando a lidar com tudo isto... 😅".

Nos comentários os fãs mostraram-se concordantes e confessaram que, em sua casa, eram também os filhos que os estavam a ajudar a passar este momento mais conturbado.

No entanto, alguns seguidores mais observadores não deixaram de reparar nas semelhanças entre Maria e Pedro Teixeira e rapidamente comentaram: "A Maria é muito parecida com o pai", "Cláudia, ela tem a cara do pai!", foram alguns dos comentários. Veja a fotografia abaixo e confirme.