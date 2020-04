Instagram

Em quarentena com o irmão, António, João Manzarra decidiu surpreender a mãe e fez-lhe uma visita. Enquanto ambos estavam em direto para o Instagram, o apresentador da SIC pediu a Célia Bastos que se dirigisse à janela e esta não conseguiu conter as lágrimas quando se apercebeu que os filhos se encontravam dentro do carro estacionado à sua porta.

“Ontem eu e o meu irmão surpreendemos a minha mãe. Estávamos há um mês afastados. Fomos vê-la. Sem beijos nem abraços. Ver. Demos cabo dela só com o olhar, tadita. Só dias assim dão emoções assim”, escreveu Manzarra na legenda dos vídeos partilhado na referida rede social.

