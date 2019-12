Este sábado, dia 30 de novembro, João Manzarra surpreende uma fã do programa 'Árvore dos Desejos'.

Tudo começou quando Rute Monteiro publicou, nas redes sociais, um vídeo em que a filha chorava por causa do fim do programa da SIC. Sensibilizado com o momento, o apresentador decidiu surpreender a criança de forma muito especial, viajando até ao Porto para dar um abraço à pequena fã.

No vídeo Manzarra troca um ternurento abraço com a menina e, mais tarde, esta faz um apelo a Daniel Oliveira: “Queria uma árvore dos desejos. Por favor.”