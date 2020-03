1 / 10 Instagram 2 / 10 Instagram 3 / 10 Instagram 4 / 10 Instagram 5 / 10 Instagram 6 / 10 Instagram 7 / 10 Instagram 8 / 10 Instagram 9 / 10 Instagram 10 / 10 Instagram

A segunda temporada do programa A Árvore dos Desejos está a emocionar os portugueses e não só. Também o apresentador João Manzarra se mostrou comovido com uma das crianças que conheceu durante as gravações, como partilhou com os seus seguidores no Instagram.

“Não esperava que alguém com um tumor na cabeça pudesse ser uma fonte de alegria enorme e constante para todos os que partilham com ela o dia a dia. Até que tive o privilégio de conhecer a Maria Inês”, escreveu.

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de elogios ao formato de sucesso da SIC e a João Manzarra. “Que programa lindo”, “Continua a ser esse ser humano fantástico”, “Adoro este programa. Emociono-me sempre”, lê-se.