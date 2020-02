João Manzarra aproveitou o carnaval para partilhar com os seus seguidores, no Instagram, uma divertida memória de infância. O apresentador da SIC publicou esta terça-feira, dia 25 de fevereiro, uma fotografia onde surge mascarado de super-homem, lado do irmão.

"Carnaval e “dar tudo” sempre foram sinónimos para a minha querida mãe que tanto amo. As máscaras eram feitas por ela e as ideias mesmo espectaculares. A melhor de todas foi quando decidiu vestir-me de super-homem e ao meu irmão de lagarta da fruta. Ele amou." pode ler-se na legenda da foto.

A imagem não deixou ninguém indiferente e foram centenas os comentários dos fãs, incluíndo o de Jessica Athayde que partilhou um emoji a chorar a rir.