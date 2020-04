Menos de um ano depois da notícia que dava como certa a separação de Bradley Cooper, Irina Shayk, é vista com uma nova companhia nas ruas de Nova Iorque. A modelo russa estava ao lado de Vito Schnabel, ex-namorado de Heidi Klum

Nas imagens publicadas no Daily Mail, uma delas que pode ver acima, os dois circulam com máscara nas ruas de Manhattan, antes de entrarem no apartamento da modelo.

Vito Schnabel, marchand de arte, namorava com Heidi Klum até ser apanhado a traí-la com outra mulher. Irina Shayk e Bradley Cooper têm uma filha em comum, Lea, de três anos.

