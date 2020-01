É um momento raro. Irina Shayk, que é capa mais recente para a Vogue inglesa, pronunciou-se sobre a separação de Bradley Cooper, em junho do ano passado, após quatro anos de relacionamento e uma filha em comum. Ainda assim, na entrevista, a supermodelo russa nunca mencionou o nome do ator e realizador.

"Eu acho que em todas as boas relações tu apresentas o melhor e o pior de ti - é a natureza do ser humano", começa por dizer. "Duas pessoas boas não têm de fazer um bom casal", explica a supermodelo que marcou presença no último desfile de carreira de Jean Paul Gaultier.

Dias antes da notícia da separação, em junho de 2019, o site Page Six tinha avançado que o ator e a manequim atravessavam uma crise na relação e que só estavam juntos por causa da filha de ambos. Os rumores de separação, cresceram mais ainda quando Irina Shayk foi fotografada sem o anel de noivado enquanto brincava com a filha, Lea, num parque infantil em Los Angeles

Leia de Seine é o nome da filha do casal, de dois, veja como está crescida a menina.