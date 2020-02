Recentemente Irina Shayk,falou pela primeira vez sobre a separação de Bradley Cooper. Este domingo, sete meses depois da separação, ambos voltaram a juntar-se numa after-party dos BAFTA.

Ao lado de Edward Enninful, diretor criativo da Vogue britânica, Irina Shayk posa com Bradley Cooper, em Londres, este domingo. "Eu acho que em todas as boas relações tu apresentas o melhor e o pior de ti - é a natureza do ser humano", disse Irina à revista de Enninful. "Duas pessoas boas, não têm de fazer um bom casal", explica a supermodelo que assumiu cortar de vez a ligação com algumas pessoas ao longo da sua vida.

Recorde-se que dias antes da notícia da separação, em junho de 2019, o site Page Six tinha avançado que o ator e a manequim atravessavam uma crise na relação e que só estavam juntos por causa da filha de ambos. Os rumores de separação, cresceram mais ainda quando Irina Shayk foi fotografada sem o anel de noivado enquanto brincava com a filha, Lea, num parque infantil em Los Angeles

Leia de Seine é o nome da filha do casal, de dois, veja como está crescida a menina.