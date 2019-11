1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Bradley Cooper decidiu passear esta quinta-feira com a sua filha, Lea de Sein, pelas ruas de Nova Iorque. O que ninguém esperava é que o ator se vestisse como uma avó para o Halloween.

De peruca cinzenta, uma saia comprida vermelha e um casaco castanho, o ex-marido de Irina Shayk fez questão de ajudar a filha com a atividade típica do Dia das Bruxas: "Doce ou Travessura?", levando na mão um saco roxo com os doces.

Os dois usaram disfarces a combinar: a pequena Lea também estava mascarada de idosa, com uma peruca cinzenta ondulada e um vestido floral amoroso com um casaco rosa.

Apesar de estarem separados, o ator de 44 anos e a modelo russa dividiram o dia para celebrar o Halloween. Irina também foi vista de mão dada com a filha, ambas com roupas da Minnie Mouse.

