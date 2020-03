Reprodução Instagram, DR

Cláudio Ramos viu a sua vida parada devido ao Covid-19. O apresentador, que estava prestes a iniciar um novo programa, está neste momento em fase de isolamento social, como tantos outros.

Esta sexta-feira, 27 de março, confessou na sua conta de Instagram que este está a ser o dia mais doloroso até aqui. Ainda assim, a mensagem final foi de esperança.

Na publicação, Cláudio optou por partilhar a fotografia de uns sapatos e escreveu: "Talvez, até agora, para mim este esteja a ser o dia mais complicado deste isolamento. Não quero sentir isto, porque se há na rua gente a trabalhar para que o País siga em frente, se os profissionais de saúde estão na frente de batalha e seguem. Exaustos mas seguem. Se há crianças metidas em casa há dias em lugares com pouco espaço, se há empregadores e empregados que não sabem o que vai acontecer no fim do mês... Porque reclamo eu?", começou por afirmar.

"Era o que faltava! Vou disfarçar a tristeza, usar uma roupa bonita, vou perfumar-me, vou calçar os sapatos de verniz que uso em ocasiões especiais e vou dançar. Vou afastar os móveis outra vez e outra vez dançarei. Mal. Mas dançarei!... Espero que não se importem!", concluiu num tom positivo e de esperança.

Reprodução Instagram, DR