Getty images, Ian Forsyth

Foi esta quarta-feira, 25 de março, que a família real informou em que o príncipe Carlos de Inglaterra tinha testado positivo para a Covid-19.

Entretanto, pouco mais de 24 horas após o anúncio do diagnóstico, surgiram as primeiras imagens do herdeiro ao trono britânico. Na página de Instagram da Clarence House, é possível ver o filho de Isabel II a aplaudir os profissionais de saúde, numa montagem onde surge também Camilla Parker Bowles. As imagens foram captadas na Escócia, mais precisamente no Castelo de Balmoral, onde o casal se encontra em isolamento.

Recorde-se que a duquesa de Cornualha também se submeteu ao teste, mas ao contrário do marido não é portadora do vírus.

