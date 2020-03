Sofia Vasconcelos é a repórter d’ O Programa da Cristina que foi submetida ao teste do novo coronavírus após apresentar vários sintomas suspeitos, como tosse, cansaço excessivo e dor de cabeça. O resultado do exame foi inconclusivo negativo e, por não ser suficientemente claro, o médico do programa, Almeida Nunes, considerou pertinente que repetisse mais tarde. E é precisamente isso que vai acontecer, como explicou a repórter esta quinta-feira, dia 26, em direto na SIC.

