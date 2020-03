Reprodução Instagram, DR

Face ao surto do novo coronavírus, a SIC decidiu suspender os programas em direto, incluindo O Programa da Cristina. Entretanto, esta quinta-feira, 19 de março, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para anunciar que as emissões em direto do programa das manhãs da SIC estão de regresso na próxima segunda-feira, 23 de março, revelando que um dos membros da sua equipa submeteu-se ao teste de despistagem do novo coronavírus, após ter manifestado vários sintomas.

"TELEVISÃO. Esta é a equipa que dá vida ao programa da Cristina. Os novos tempos não nos permitem continuar, para já, assim. Segunda vamos voltar em direto depois de garantirmos a segurança de todos", começou por escrever na legenda de uma imagem que surge reunida a equipa de todo o programa.

" Um dos elementos da equipa apresentou sintomas no final da semana passada. Ficámos todos resguardados e a controlar a nossa saúde. Chegou agora o resultado e dá INCONCLUSIVO NEGATIVO. Vamos voltar, com medo, mas com a certeza da importância que tem a televisão neste momento", continuou, sem esquecer de salientar as medidas de contingência que vão ser implementadas na próxima semana entre os vários elementos da sua equipa de trabalho.

"Vamos voltar uns cinco. Não vamos reunir em salas nem tomar o pequeno almoço juntos. Vamos trabalhar. Como milhares de portugueses continuam a fazer. Cumprindo as regras de segurança. Mas porque isto é mais grave do que alguns ainda pensam FIQUEM EM CASA. Os que podem. Nós vamos vivendo o dia a dia. E nada nos desviará do nosso caminho, onde o mais importante são as PESSOAS", rematou.