Depois de uma semana em casa, Cristina Ferreira regressou hoje, dia 23, aos diretos. A decisão de suspender os programas durante este tempo foi uma das medidas preventivas encontradas pela direção da SIC para evitar a propagação do novo coronavírus. E já no final da semana passada, a apresentadora revelou que um dos elementos da equipa tinha sintomas suspeitos, foi submetido ao teste e os restantes foram para casa por prevenção.

No regresso, Cristina fez questão de atualizar os telespectadores sobre o estado de saúde do colega com sintomas de Covid-19. “O teste que fez deu inconclusivo negativo, está bem, está ainda em casa, como estão quase todos. Quase toda a equipa está em casa. Tenho aqui cinco pessoas”, explicou.

