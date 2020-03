Foi esta quarta-feira, 25, que Cristina Ferreira foi surpreendida com uma confissão de Luísa Fortes da Cunha durante a emissão do programa.

A convidada fazia uma receita de hambúrgueres de bacalhau e revelou que apesar de estar acompanhada do filho mais novo, o mais velho está longe de casa.

"Está no Luxemburgo. Por incrível que pareça, é um dos portugueses que está infetado [com o novo coronavírus]”, explicou Luísa no vídeo que pode ver acima.

"Está com uma situação muito leve, apenas perdeu o paladar e o olfato mas, neste momento, está normal, e está tudo bem, só tem de estar em casa. Foi um covid muito benigno, muito leve", revelando que o filho tomou conhecimento da doença há oitos dias, depois de dores de cabeça e febre.